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Пензенская область производит гораздо больше пшеницы, чем потребляет — министр

19:59 | 20.06.2017 | АПК

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области производят гораздо больше пшеницы, чем регион потребляет и вывозит на экспорт, поэтому размер посевных площадей под данную культуру был скорректирован. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

Пензенская область производит гораздо больше пшеницы, чем потребляет — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы в прошлом году вывезли больше 300 тыс. тонн на экспорт, но на сегодняшний день конъюнктура такая, что цены снижаются. Нам поэтому выгоднее выращивать несколько другие культуры», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 20 июня.

По данным министерства сельского хозяйства Пензенской области, посевы яровой пшеницы занимают площадь в 142,9 тыс. га, ячменя — 106,7 тыс. га, овса — 31,9 тыс. га, гороха — 25,7 тыс. га, сахарной свеклы — 60,3 тыс. га, подсолнечника — 270,6 тыс. га, рапса ярового — 9,1 тыс. га, льна-кудряша — 28,8 тыс. га, картофеля — 30,9 тыс. га, овощей — 6,7 тыс. га.
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