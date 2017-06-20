В Пензенской области из-за погоды отмечается отставание в развитии яровых культур АПК

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Небольшое отставание в развитии яровых культур — на 10–14 дней от средних многолетних значений — наблюдается в Пензенской области из-за погодных условий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«На погоду грех жаловаться — погода такая, какая есть. Этот год тоже преподнес нам определенные сюрпризы», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 20 июня.

Андрей Бурлаков пояснил, что заморозки до -5ºС в конце мая стали серьезным испытанием.

По словам министра, примерно 12 тыс. га пришлось пересеять — часть посевов погибла, а развитие других сильно замедлилось.

«Но какого-то критического масштаба не произошло. [...] В целом мы не снижаем пока прогнозы по валовому сбору сельскохозяйственных культур», — подчеркнул он.