Россельхозбанк за 9 лет выдал пензенским аграриям 4,5 млрд. рублей кредитов на технику АПК

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Пензенский филиал Россельхозбанка начиная с 2008 года предоставил аграриям около 4,5 млрд. рублей в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На эти средства сельхозтоваропроизводители Пензенской области купили более 1 тыс. 100 единиц специализированного оборудования, 270 комбайнов, 250 тракторов и свыше 170 единиц прочей техники.

По словам директора Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина, большинство аграриев интересуются покупкой сельхозтехники в период проведения сезонных работ.

«Целевая программа от Россельхозбанка дает возможность не только приобрести дополнительное оборудование для бизнеса, но и обновить уже имеющийся парк», — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель ООО «Пензасемкартофель» Юрий Богомолов отметил, что при поддержке банка предприятие закупило новый фургон на базе «ГАЗ-33106» и трактор «Jonn Deere 6130D».

«Купили технику, имея только небольшую часть денег. Это, безусловно, очень удобно. Уже введенные в работу машины позволили нам увеличить эффективность и скорость уборки урожая», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения Россельхозбанка, за счет средств по данной программе аграрии могут приобрести самоходную, прицепную, навесную сельскохозяйственную технику и оборудование, которые оформляются в качестве залога.

«Купить можно как новую, так и бывшую в употреблении технику. Срок кредита — до 7 лет. При этом заемщикам при необходимости предоставляется отсрочка погашения основного долга на один год. Соотношение собственных средств и размера займа возможно по различным схемам: «15+80», «20+80», «25+75», «30+70», «40+60», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.