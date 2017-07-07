В Пензенской области за полгода выросли объемы производства птицы, молока и яиц АПК

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Объемы производства птицы на убой, молока и яиц выросли в Пензенской области с января по июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза региона, произведено 121,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, в том числе за июнь — 19,1 тыс. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,7 тыс. тонн увеличилось производство птицы, которое составило 108,7 тыс. тонн.

Валовой надой молока составил 79,4 тыс. тонн — производственный показатель превышает прошлогодние данные на 2,9 тыс. тонн.

За июнь он составил 14,7 тыс. тонн, что на 5,1% превышает прошлогодний показатель.

Также отмечается рост надоя молока в расчете на одну корову молочного стада. За шесть месяцев показатель составил 2 тыс. 842 кг, что на 8,5% превышает аналогичный период прошлого года.

За июнь данный показатель составил 533 кг, что больше июня прошлого года на 11,3%.

В сельскохозяйственных организациях получено 89,2 млн. штук яиц, что на 5,2% больше уровня периода январь–июнь 2016 года. За июнь 2017 года получено 14,3 млн. штук яиц.

Средняя яйценоскость курицы составила в июне 2017 года 20 яиц.