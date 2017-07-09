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Глава пензенского Минсельхоза поздравил работников рыбопромышленной отрасли с праздником

13:36 | 09.07.2017 | АПК

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил с Днем рыбака, отмечаемым в России во второе воскресенье июля, представителей отрасли.

Глава пензенского Минсельхоза поздравил работников рыбопромышленной отрасли с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензенской области в рыбопромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, любящие свое дело и радеющие за него всей душой. В рыбоводстве благодаря вам мы показываем превосходные результаты, не уступая субъектам, где природно-климатические условия сложились более благоприятно для развития аквакультуры», — отметил глава регионального ведомства.

Он уточнил, что по объему производства рыбы Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

«С 2005 по 2015 годы объем производства товарной рыбы в регионе увеличился в 30 раз», — сказал Андрей Бурлаков.

По его словам, в прошлом году в прудовых хозяйствах он составил около 2,4 тыс. тонн, что на 9% выше уровня предыдущего года.

«Я от всей души благодарю вас за результаты, за вашу активную позицию в развитии отрасли. Сегодня пензенская продукция рыбоводства доступна для населения, представлена не только на ярмарках, но и в торговых сетях. Это результат нашей с вами большой работы. Мы не только производим качественный продукт, но и делаем его доступным нашему населению. Уверен, что в дальнейшем наши достижения станут выше. Я желаю вам успехов в нелегком труде, здоровья, мира, добра», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.
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