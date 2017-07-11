Сергей Козин признан лучшим пчеловодом Пензенской области АПК

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Сергей Козин из Колышлейского района Пензенской области занял первое место по итогам регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший пчеловод».

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По итогам состязаний, состоявшихся в минувший понедельник, 10 июля, вторым стал Александр Марков из Мокшанского района, а третьим — Дмитрий Левитин из Шемышейского района.

Всего в конкурсе приняли участие пчеловоды из 23 районов Пензенской области. Они соревновались в теоретических знаниях и практических навыках.

Участники продемонстрировали навыки по сбиванию пчелиной рамки, натягиванию проволоки на рамку, наващиванию пчелиных рамок и прикатыванию вощины, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.