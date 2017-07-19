Пензенская делегация участвует в совещании по поддержке малых форм хозяйствования АПК

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в III всероссийском семинаре-совещании «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий», который стартовал в Башкирии в среду, 19 июля.

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Ее возглавляет начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев.

Также в семинаре принимают участие главы администраций муниципальных образований, сельских поселений, руководители крестьянских фермерских хозяйств и председатели кооперативов.

Предполагается, что участники совещания посетят объекты агропромышленного комплекса Башкирии, а также социальной и инженерной инфраструктуры, получивших государственную поддержку в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и программы «Поддержка малых форм хозяйствования».

Кроме того, запланирован визит на объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Дюртюлинском, Илишевском, Буздякском и Туймазинском районах, в трех из которых запланировано проведение практических семинаров.

В заключение семинара-совещания состоится пленарное заседание, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.