На подготовку пензенского стенда к «Золотой осени» в Москве потратят более 2 млн. рублей АПК

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на оказание услуг по оборудованию выставочной площади для экспозиции Пензенской области на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября, объявлен на официальном портале госзакупок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В роли госзаказчика выступило министерство сельского хозяйства региона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 2,3 млн. рублей. Источником финансирования являются средства регионального бюджета.

Как отмечается в техническом задании, концепция экспозиции Пензенской области предполагает максимально деловой современный информационный формат.

В соответствии с требованиями заказчика, двухэтажный стенд, изготовленный в виде полуострова, должен быть выполнен в зелено-желтой или зелено-белой цветовой гамме.

Площадь первого этажа, как ожидается, будет достигать 100 кв. метров, второго — 40 кв. метров.

Планируется, что стенд будет состоять из нескольких зон: открытой — для деловых контактов и неформального общения; экспозиционной, включающей в себя блоки об инвестиционном и экспортном потенциале региона, а также площадку для проведения дегустации; переговорной и подсобного помещения.

В перечень работ по обеспечению функционирования экспозиции, помимо прочего, включено наличие не менее двух официантов, квалифицированного повара для приготовления блюд из пензенской продукции, робота-промоутера, а также фотографа.