Губернатор нацелил «Пензасемкартофель» на тесное взаимодействие с аграриями региона АПК

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев нацелил коллектив ООО «Пензасемкартофель» на тесное взаимодействие с аграриями Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Надо выращивать семенной материал, адаптированный к нашим условиям», — отметил он во время визита на предприятие, расположенное в Нижнеломовском районе.

Глава региона добавил, что некоторые сельхозпроизводители закупают семена в Белоруссии, Голландии, Германии и других странах.

«Я призываю наших аграриев покупать в Пензенской области. К примеру, ваше предприятие и Лунинский семеноводческий институт предлагают хороший материал», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ООО «Пензасемкартофель» специализируется на воспроизводстве семенного оригинального, элитного, репродукционного картофеля, посевы которого в 2017 году занимают площадь 80 га. Кроме того, в хозяйстве получают урожай зерновых и зернобобовых культур, а также льна-кудряша.

Используется пять картофелехранилищ, общая вместимость которых составляет 5,4 тыс. тонн, и четыре сортировочные машины.