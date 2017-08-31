Андрей Бурлаков поздравил пензенских ветработников с профессиональным праздником АПК

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил сотрудников ветеринарных служб региона с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 31 августа.

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«Работа, которую вы выполняете, обеспечивает жителям региона безопасность. Ваш труд направлен на сохранение здоровья и жизни населения», — отметил он.

Андрей Бурлаков добавил, что в настоящее время деятельность ветслужб особенно актуальна.

«Результат вашего труда — эпизоотическое благополучие, биологическая безопасность, обеспечение производства качественной продукции отрасли животноводства. Сегодня ветеринария — это экономически значимая отрасль, которая обеспечивает стабильное и эффективное развитие экономики региона в целом», — сказал министр.

Он поблагодарил работников отрасли за весомый вклад в устойчивое развитие АПК и пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.