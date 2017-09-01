В пензенском аграрном университете открыт учебный класс «Кировец» АПК

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Учебный класс «Кировец» торжественно открыт в третьем корпусе Пензенского государственного аграрного университета в День знаний, 1 сентября.

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Аудитория была оборудована при поддержке ООО «АгроСтроительная компания» («АСК»), которое является официальным дилером АО «Петербургский тракторный завод» в Пензенской области.

Кабинет, оформленный в корпоративном стиле компании, рассчитан на 30 человек. Он оснащен учебно-методическими материалами и наглядными пособиями — в классе установлены оригинальные узлы трактора «Кировец».

По словам генерального директора ООО «АСК» Валерия Акимова, компания уже много лет сотрудничает с аграрным вузом.

«Мы очень долго шли к открытию этого класса, вложили много сил, энергии, финансовых средств. Эта аудитория необходима университету», — отметил он.

Валерий Акимов подчеркнул, что помещение оснащено по последнему слову техники.

«Мы обеспечили преподавателей методической литературой. Кроме того, текущей осенью планируем пригласить сюда специалиста «Петербургского тракторного завода», чтобы провести повышение квалификации местных преподавателей», — пояснил руководитель ООО «АСК».

В свою очередь заместитель генерального директора по качеству АО «Петербургский тракторный завод» Александр Соколов пояснил, что по всей России действует сеть дилерских центров предприятия, один из которых успешно развивается в Пензенской области.

«Очередное его достижение вместе с нами — открытие этого прекрасного класса. Я думаю, это даст возможность аграриям обучиться здесь, получить знания и вместе с нами двигать отечественное машиностроение вперед», — сказал он.

Право перерезать красную ленту на входе в аудиторию было предоставлено Валерию Акимову, Александру Соколову, министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову и ректору ПГАУ Олегу Кухареву.

После этого помещение заполнили студенты-первокурсники.

Обращаясь к собравшимся, Олег Кухарев отметил, что пензенская аудитория «Кировец» стала десятой в России.

«Я думаю, будущие инженеры, занимаясь в таких аудиториях, будут хорошо учиться, знать конструкцию тракторов и то, как эксплуатировать такую технику», — отметил он.

В свою очередь Андрей Бурлаков обратил внимание на то, что техника, выпускаемая на «Петербургском тракторном заводе», является одной из лучших в стране.

«Поверьте, когда вы выйдете из этого учебного заведения, эти трактора будут вовсю работать в наших полях», — сказал министр.

После выступления почетных гостей Александр Соколов вручил Андрею Бурлакову медаль по случаю 55-летия со дня выпуска первого трактора «Кировец».

Затем замдиректора «Петербургского тракторного завода» рассказал студентам об истории предприятия и о его продукции.

В завершение мероприятия заведующий кафедрой «Тракторы, автомобили и теплотехника», доктор технических наук, профессор Александр Уханов выразил благодарность всем, кто трудился над созданием аудитории «Кировец».

«Здесь четко просматривается связь вуза, производства, науки и непосредственно самой работы», — подчеркнул он.