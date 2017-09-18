Аграрии Пензенской области приступили к уборке сои АПК

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке сои. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«Соя убрана с площади 377 га, валовой сбор составляет 920 тонн, средняя урожайность — 24 центнера с га. Всего в 2017 году аграриям предстоит убрать сою с площади 30,3 тыс. га», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в регионе намолочено 2 млн. 89 тыс. тонн зерновых и зернобобовых сельхозкультур.

«Средняя урожайность составляет 37 центнеров с га. Зерновые и зернобобовые убраны с площади 572 тыс. га. Более 100 тыс. тонн зерна намолочено в девяти районах Пензенской области», — добавили в пресс-службе.

В Минсельхозе пояснили, что также аграрии ведут работы по уборке сахарной свеклы.

«Культура убрана с площади 9,6 тыс. га, валовой сбор составляет 350,9 тыс. тонн», — резюмировали в ведомстве.