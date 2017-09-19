В пензенском Минсельхозе 27 сентября стартует обучение студенческих бригад АПК

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Обучение информационно-консультационных бригад для оказания помощи жителям сельских территорий стартует в министерстве сельского хозяйства Пензенской области в среду, 27 сентября. Об этом сообщил начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса ведомства Вячеслав Шиняев.

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«В настоящее время сформировано восемь информационно-консультационных бригад из числа студентов Пензенского государственного аграрного университета. 27 сентября в областном Минсельхозе планируется провести традиционное обучение членов бригад по вопросам, касающимся основных мер государственной поддержки развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий, с целью представления и доведения грамотной информации до населения в рамках работы проекта и выездов членов мобильных бригад», — сказал он в ходе совещания Минсельхоза России, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, первый выезд бригад намечен на 9 октября.