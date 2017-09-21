Пензенская область занимает первое место в ПФО по урожайности зерновых и сахарной свеклы АПК

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых культур, а также сахарной свеклы.

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«Показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур составляет 35,3 центнера с га. Пензенская область опередила Татарстан — 34 центнера с га и Мордовию — 32,9 центнера с га», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что урожайность сахарной свеклы в Пензенской области составляет 377,3 центнера с га.

«Регион опережает Татарстан и Мордовия с показателями 370,5 центнера с га и 350,3 центнера с га соответственно», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что к настоящему моменту в Пензенской области намолочено 2,1 млн. тонн зерна, а валовой сбор сахарной свеклы составил 406,3 тыс. тонн.