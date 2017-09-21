21:16:06 Четверг, 21 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенская область занимает первое место в ПФО по урожайности зерновых и сахарной свеклы

17:06 | 21.09.2017 | АПК

Печать

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых культур, а также сахарной свеклы.

Пензенская область занимает первое место в ПФО по урожайности зерновых и сахарной свеклы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур составляет 35,3 центнера с га. Пензенская область опередила Татарстан — 34 центнера с га и Мордовию — 32,9 центнера с га», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что урожайность сахарной свеклы в Пензенской области составляет 377,3 центнера с га.

«Регион опережает Татарстан и Мордовия с показателями 370,5 центнера с га и 350,3 центнера с га соответственно», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что к настоящему моменту в Пензенской области намолочено 2,1 млн. тонн зерна, а валовой сбор сахарной свеклы составил 406,3 тыс. тонн.
Актуальное
Читайте также
Суд в Никольске признал информацию о продаже справок об инвалидности запрещенной в России Трое актеров впервые сыграют в спектакле «Куклы» пензенского драмтеатра
Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля бывшей возлюбленной Жителей Тамалы предупредили о временном отключении газа
Житель Пензы отстоял права на оплаченную квартиру, владелец которой передумал ее продавать В начале октября в микрорайоне Согласие начнет работу подстанция скорой помощи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама