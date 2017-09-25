Аграрии Пензенской области приступили к уборке подсолнечника АПК

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке подсолнечника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«Культура убрана с площади 1,8 тыс. га, валовой сбор составляет 2,7 тыс. тонн, средняя урожайность — 15 центнеров с га. В текущем году аграриям предстоит убрать подсолнечник с площади 270,5 тыс. га», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что товаропроизводители также намолотили 2 млн. 251,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

«Сахарная свекла убрана с площади 15,6 тыс. га, валовой сбор составляет 600 тыс. тонн при средней урожайности 385 центнеров с га. Соя убрана с площади 6,3 тыс. га. Валовой сбор — 10,1 тыс. тонн при средней урожайности 16 центнеров с га», — добавили в пресс-службе.