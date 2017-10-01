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Ярмарка на площади Ленина позволила пензенцам значительно сэкономить — министр

15:00 | 01.10.2017 | АПК

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Осенняя ярмарка сельхозпродукции, прошедшая на площади имени В.И. Ленина в Пензе в выходные, 1 и 2 октября, позволила жителям города существенно сэкономить и приобрести качественную продукцию местных производителей. Такое мнение высказал глава Минсельхоза региона Андрей Бурлаков.

Ярмарка на площади Ленина позволила пензенцам значительно сэкономить — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ярмарка стала для нас традиционной. Это место, где жители нашего города и области могут приобрести продукцию местных товаропроизводителей по доступным ценам — гораздо ниже, чем в магазинах», — отметил он.

Министр добавил, что представители регионов привезли на ярмарку в Пензу широкий ассортимент товаров, а многие из них уже имеют постоянных покупателей.

«Ярмарка — это возможность для горожан сделать необходимые запасы на зиму, а также порадовать свои семьи качественной вкусной местной продукцией», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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