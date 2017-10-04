«Дамате» расширит мощности по производству индейки до 155 тыс. тонн в год АПК

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» в течение двух лет расширит мощности до 155 тыс. тонн индейки в убойном весе в год: увеличение объемов производства в 1,5 раза вызвано растущим спросом на это мясо.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», финансовые вложения составят порядка 15,5 млрд рублей — это средства компании и финансирование со стороны «Россельхозбанка», который является многолетним партнером крупнейшего производителя мяса индейки в стране.

Банк уже одобрил лимит кредитования для возведения новых сооружений. Таким образом, за время реализации проекта общая сумма инвестиций «Дамате» составит 41 млрд. рублей.

Заявка РСХБ на получение льготного кредита по ставке до 5% годовых одобрена Минсельхозом России.

Проектом расширения предусмотрено строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, дооснащение птицеперерабатывающего завода и установка новых линий, расширение действующего элеватора до 100 тыс. тонн единовременного хранения и увеличение мощности комбикормового завода.

Кроме того, будет приобретен технологический транспорт и дополнительные земельные участки.

В результате реализации проекта ГК «Дамате» планирует дополнительно создать свыше 2 тыс. рабочих мест.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленным мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.