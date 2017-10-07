Глава пензенского Минсельхоза провел переговоры с компаниями DeLaval и Geoskan АПК Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел переговоры с представителями компаний DeLaval и Geoskan на 19-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» в Москве. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Основной темой стало эффективное развитие аграрного сектора, отраслей растениеводства и животноводства. В частности, с компанией DeLaval переговоры были посвящены поставке оборудования для молочных комплексов на животноводческие предприятия Пензенской области. Представители фирмы Geoskan предложили министру внедрить в деятельность пензенских аграриев комплекса мониторинга сельхозкультур. Также стороны обсудили использование системы прецизионного земледелия с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Нашли ошибку в тексте?

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