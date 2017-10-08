Мэр Пензы поздравил работников АПК с профессиональным праздником АПК

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье октября.

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«В этот день мы с большой благодарностью обращаемся ко всем славным труженикам отрасли, которые не только обеспечивают лучшими, качественными и экологически чистыми продуктами наш город и область, но и выводят свою продукцию на конкурентоспособный уровень, реализуя ее за пределами региона», — сказал он.

Мэр поблагодарил аграриев за самоотверженный труд, верность избранному делу и искреннюю любовь к родной земле.

«Пусть ваши усилия будут щедро вознаграждены и принесут добрый урожай», — пожелал Виктор Кувайцев.

Он выразил отдельную признательность министерству сельского хозяйства Пензенской области за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

«От всей души желаю всем специалистам сельскохозяйственной сферы и перерабатывающей промышленности доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых свершений!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.