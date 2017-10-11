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В Пензенской области увеличились объемы производства скота, птицы и молока

12:57 | 11.10.2017 | АПК

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Рост производственных показателей отрасли животноводства отмечается в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области увеличились объемы производства скота, птицы и молока

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, с января по сентябрь текущего года произведено свыше 205 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,3% больше уровня 2016-го. При этом в сельхозорганизациях объемы производства достигли около 187 тыс. тонн, что на 1,7% превышает показатель прошлого года.

Молока в хозяйствах всех форм собственности произведено около 272 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем за девять месяцев 2016 года. В сельхозпредприятиях объемы выросли на 4,1% — до 124,7 тыс. тонн.

Также в регионе произведен 231 млн. штук яиц всех видов. На 5,4% производство яиц увеличено в сельхозорганизациях — по итогам девяти месяцев показатель составил 130,5 млн. штук.
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