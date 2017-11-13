В Пензенской области собран рекордный урожай свеклы АПК

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. 2 млн. 87 тыс. тонн сахарной свеклы убрано в Пензенской области, что является рекордом по валовому сбору за всю историю региона.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, наивысшие показатели отмечены в Каменском и Башмаковском районе — 440,8 тыс. тонн и 404,6 тыс. тонн соответственно.

«Средняя урожайность сахарной свеклы по области составляет 399 центнеров с га», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что лидерами по урожайности являются хозяйства Колышлейского района со средним показателем 495 центнеров с га, Пачелмского — 486 центнеров с га и Бековского — 434 центнера с га.

По данным на 10 ноября, Пензенская область занимает восьмое место среди регионов России по валовому сбору сахарной свеклы. Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область находится на втором месте по сбору и урожайности этой сельхозкультуры, уступая только Татарстану.