EN
19:12:34 Понедельник, 13 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области собран рекордный урожай свеклы

08:04 | 13.11.2017 | АПК

Печать

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. 2 млн. 87 тыс. тонн сахарной свеклы убрано в Пензенской области, что является рекордом по валовому сбору за всю историю региона.

В Пензенской области собран рекордный урожай свеклы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, наивысшие показатели отмечены в Каменском и Башмаковском районе — 440,8 тыс. тонн и 404,6 тыс. тонн соответственно.

«Средняя урожайность сахарной свеклы по области составляет 399 центнеров с га», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что лидерами по урожайности являются хозяйства Колышлейского района со средним показателем 495 центнеров с га, Пачелмского — 486 центнеров с га и Бековского — 434 центнера с га.

По данным на 10 ноября, Пензенская область занимает восьмое место среди регионов России по валовому сбору сахарной свеклы. Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область находится на втором месте по сбору и урожайности этой сельхозкультуры, уступая только Татарстану.
Актуальное
Читайте также
В Пензе составлен фоторобот мужчины, пытавшегося изнасиловать девушку Мэр Пензы поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами
«Почта России» предложила пензенцам поздравить матерей письмом с особым штемпелем Под Пензой полицейский получил реальный срок за преступления в сфере оборота оружия
Владимир Балыков из Заречного впервые стал чемпионом мира по самбо Алексей Васин из Пензы победил в окружном этапе фестиваля «Созвездие мужества»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver