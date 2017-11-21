Компания «Титан» оштрафована на 50 тыс. рублей за сорняки на участках АПК

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «Титан» за неисполнение предписания по приведению в порядок земельных участков в Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, компания не приняла необходимых мер по освоению земель, обладателем которых является.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью около 417 га, расположенных на территории Пачелмского района, организация приступила к обработке почвы. Участки общей площадью почти 989 га остаются заросшими сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что постановление мирового судьи в законном порядке обжаловано не было и к настоящему моменту вступило в законную силу.