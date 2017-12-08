В Пензе состоялось чествование работников АПК АПК

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Церемония чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 8 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом официальной части в холле была развернута выставка краеведческого музея, а также представлены товары продовольственной группы, производимые на территории Пензенской области.

Кроме того, гости могли ознакомиться с работами участников конкурса рисунка «Сельское хозяйство глазами детей».

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что агропромышленный комплекс Пензенской области за последние годы совершил колоссальный прорыв.

«Благодаря вашему бесценному труду, опыту и знаниям, бережному отношению к родной земле, использованию современных агарных технологий мы не сдаем передовых позиций. Сельское хозяйство области успешно развивается, продолжает уверенно демонстрировать рост, оставаясь драйвером экономики региона», — сказал он.

Глава региона вручил представителям АПК, показавшим высокие результаты работы, заслуженные награды.

В свою очередь председатель товарищества на вере имени Димитрова Петр Степанюк от имени аграриев передал губернатору стеклянный сосуд с зерном и надписью «2500000», символизирующей 2,5 млн. тонн собранного зерна.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, презент будет храниться в музее главы региона.