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Пензенская область стала лидером по вводу сельхозземель в севооборот

17:54 | 15.12.2017 | АПК

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область показала лучший среди регионов России результат по вводу земель сельхозназначения в севооборот по итогам 2017 года.

Пензенская область стала лидером по вводу сельхозземель в севооборот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, такую информацию озвучил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на заседании коллегии ведомства в пятницу, 15 декабря.

«В своем выступлении директор профильного департамента федерального аграрного ведомства отметил Пензенскую область как лучший регион, обеспечивший работу по вводу в оборот временно неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», — сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году введено в оборот 57 тыс. га ранее неиспользуемой пашни, что составляет 114% от плана.

«Также регион отмечен в тройке лучших субъектов страны по росту производства сахарной свеклы. В 2017 году валовой сбор составил 2,3 млн. тонн. Это рекордный показатель для области», — добавили в Минсельхозе Пензенской области.
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