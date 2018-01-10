Пензенская прокуратура указала на слабый контроль за расходованием субсидий в АПК АПК

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения, допущенные министерством сельского хозяйства региона при предоставлении мер государственной поддержки и осуществлении последующего контроля за расходованием средств.

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«При наличии противоречивых сведений о получателях бюджетных средств имели место факты предоставления им субсидий без запроса необходимой информации в рамках межведомственного взаимодействия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также региональным Минсельхозом не в полной мере обеспечивалась аудио- и видеозапись проведения конкурсного отбора заявленных бизнес-проектов.

«Кроме того, министерством ненадлежащим образом реализовывались полномочия по контролю за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Так, в 2016 году план по проведению соответствующих проверок был реализован лишь на 50%, при этом указанными контрольными мероприятиями охвачено менее 4% от предоставленных сельхозтоваропроизводителям средств господдержки», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что по итогам проверки министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений. Ведущий специалист-эксперт управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказала она.