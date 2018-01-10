EN
23:20:43 Среда, 10 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенская прокуратура указала на слабый контроль за расходованием субсидий в АПК

15:49 | 10.01.2018 | АПК

Печать

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения, допущенные министерством сельского хозяйства региона при предоставлении мер государственной поддержки и осуществлении последующего контроля за расходованием средств.

Пензенская прокуратура указала на слабый контроль за расходованием субсидий в АПК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При наличии противоречивых сведений о получателях бюджетных средств имели место факты предоставления им субсидий без запроса необходимой информации в рамках межведомственного взаимодействия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также региональным Минсельхозом не в полной мере обеспечивалась аудио- и видеозапись проведения конкурсного отбора заявленных бизнес-проектов.

«Кроме того, министерством ненадлежащим образом реализовывались полномочия по контролю за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Так, в 2016 году план по проведению соответствующих проверок был реализован лишь на 50%, при этом указанными контрольными мероприятиями охвачено менее 4% от предоставленных сельхозтоваропроизводителям средств господдержки», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что по итогам проверки министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений. Ведущий специалист-эксперт управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказала она.
Актуальное
Читайте также
В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод В Пензе у наркосбытчика изъято 5 тыс. разовых доз «синтетики»
Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков В Пензе за год зарегистрировано почти 1,5 тыс. юрлиц — мэр
В Пензенской области за год меры соцподдержки получили 420 тыс. человек Онкодиспансер Пензы и больница №5 получат деньги из резервного фонда президента РФ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver