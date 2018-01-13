В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка АПК

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. 300 тыс. тонн сахара-песка произведено в Пензенской области тремя сахзаводами, которые осуществляют деятельность в Каменском, Земетчинском и Бековском районах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«По состоянию на 12 января, сахарными заводами заготовлено в физическом весе 2,4 млн. тонн сахарной свеклы урожая 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель выше на 400 тыс. тонн», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году в Пензенской области получено 2,4 млн. тонн сахарной свеклы при урожайности 398 центнеров с га.

«По валовому сбору и урожайности сахарной свеклы область занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — уточнили в Минсельхозе региона.