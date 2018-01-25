Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов АПК

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Делегация аграриев во главе с заместителем премьер-министра правительства – министром сельского хозяйства Башкирии Ильшатом Фазрахмановым, которая прибыла в Пензенскую область с двухдневным рабочим визитом в четверг, 25 января, изучит опыт по развитию сельхозкооперации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, нюансы проводимой в регионе работы гостям разъяснит замначальника управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Юрий Поповский.

В программе визита башкирской делегации — посещение сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Нижнеломовском и Мокшанском районах.

Предполагается, что в 2018 году на развитие материально-технической базы пензенских СПК из средств федерального и регионального бюджетов будет направлено около 80 млн. рублей.