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В Пензенской области за два года введено в севооборот около 130 тыс. га сельхоземель

10:46 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. 126 тыс. га земель сельхозназначения введено в севооборот в Пензенской области за период чуть более двух лет. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области за два года введено в севооборот около 130 тыс. га сельхоземель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что по этому показателю регион занимает лидирующую позицию в России.

Однако, по его словам, не все аграрии хотят заниматься данным направлением, так как это требует значительных финансовых вложений.

«Мы готовы эту землю отдавать практически по нулевой ставке», — сказал Иван Белозерцев в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, организованного в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Губернатор добавил, что в Пензенской области еще около 200 тыс. га земель необходимо ввести в севооборот.

В связи с эти он призвал глав администраций районов и аграриев активнее включиться в эту работу.
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