Ситуация со льготным кредитованием в пензенском АПК улучшилась — министр АПК

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Существенные улучшения наблюдаются в ситуации со льготным кредитованием в агропромышленном комплексе Пензенской области. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«В прошлом году это была настоящая проблема. […] У нас практически в два раза увеличилось льготное кредитование «короткое». Мы на сегодняшний день благодаря этому закрыли все заявки, которые были поданы в банки. Абсолютно все. Единственное что — не по всем суммам, но все, кто подал заявки в банки, получили государственную поддержку по льготному кредитованию», — сказал он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Андрей Бурлаков уточнил, что объем господдержки пензенских аграриев в 2018 году составит 3,8 млрд. рублей, что почти на 700 млн. рублей больше уровня 2017-го.

«У нас на сегодняшний день полностью заключены все соглашения. Мы уже начали финансирование по отдельным статьям, и около 200 млн. [рублей] в феврале до сельхозпроизводителей довели. Сразу скажу, что поставили задачу до 15 марта в полном объеме довести 100% несвязанной поддержки», — добавил министр.