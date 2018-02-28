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ФОТОРЕПОРТАЖ Заседание региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей. Пенза, 28 февраля 2018 г.

Ситуация со льготным кредитованием в пензенском АПК улучшилась — министр

18:40 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Существенные улучшения наблюдаются в ситуации со льготным кредитованием в агропромышленном комплексе Пензенской области. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Ситуация со льготным кредитованием в пензенском АПК улучшилась — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В прошлом году это была настоящая проблема. […] У нас практически в два раза увеличилось льготное кредитование «короткое». Мы на сегодняшний день благодаря этому закрыли все заявки, которые были поданы в банки. Абсолютно все. Единственное что — не по всем суммам, но все, кто подал заявки в банки, получили государственную поддержку по льготному кредитованию», — сказал он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Андрей Бурлаков уточнил, что объем господдержки пензенских аграриев в 2018 году составит 3,8 млрд. рублей, что почти на 700 млн. рублей больше уровня 2017-го.

«У нас на сегодняшний день полностью заключены все соглашения. Мы уже начали финансирование по отдельным статьям, и около 200 млн. [рублей] в феврале до сельхозпроизводителей довели. Сразу скажу, что поставили задачу до 15 марта в полном объеме довести 100% несвязанной поддержки», — добавил министр.
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