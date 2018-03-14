На семинаре в Пензе обсудили вопросы биологической безопасности АПК

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных стала главной темой областного семинара, состоявшегося на базе Пензенского государственного аграрного университета в среду, 14 марта.

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие представители ответственных ведомств, предприятий АПК, а также чиновники, в том числе из районов.

Приветствуя собравшихся, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов обратил внимание на революционные преобразования в отечественном сельском хозяйстве, которые заметны и на территории региона.

«За последние 10 лет в 16 раз увеличился объем продукции российских сельхозпроизводителей, отправляемой на экспорт. Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой. По экспорту зерновых наша страна вышла на первое место в мире, потеснив Канаду и США. Это колоссальные успехи», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Николая Симонова, с каждым годом возникают новые угрозы, способные оказать отрицательное влияние на отрасль — очаги высокопатогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней (АЧС) и других заболеваний.

«Без четкого соблюдения всех санитарных норм и правил невозможно развитие сельского хозяйства», — сказал председатель облправительства, добавив, что также ключевую роль играет подготовка профессиональных кадров.

«Губернатор [Иван Белозерцев] придает большое значение этим вопросам. По его инициативе в аграрном вузе открыта новая специальность «Ветеринария», которая очень важна для нашего региона», — напомнил он.

В свою очередь ректор ПГАУ Олег Кухарев отметил важность тесного взаимодействия высшей школы и предприятий АПК.

«Чтобы получить грамотных специалистов, ветеринаров в том числе, усилий одного только вуза недостаточно. Должна быть совместная работа работодателей и университета. Одним из таких мероприятий является сегодняшний семинар», — сказал он.

В ходе семинара присутствующие ознакомились с эпизоотической ситуацией, международным опытом и практическими аспектами по предупреждению и ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц и АЧС.

По словам директора ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») по птицеводству Эдуарда Маиляна, вопросы биобезопасности были актуальны для отрасли всегда, но в нынешних условиях они приобретают особое значение.

«Игнорирование угрозы эпизоотий может привести к необратимым последствиям — как для отдельно взятых предприятий, так и для всей животноводческой и птицеводческой отрасли региона. Они оказывают огромное влияние на национальную и международную торговлю продукцией АПК, равно как и на здравоохранение и экономику региона в целом. Поэтому очень важно проводить образовательную работу с привлечением ведущих экспертов, готовых поделиться положительным опытом борьбы с возбудителями эпизоотий, профилактики вспышек и ликвидации их последствий», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, семинар организован по инициативе группы компаний «Дамате».