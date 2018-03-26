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Пензенские студенты-аграрии выбрали, где хотят работать

14:50 | 26.03.2018 | АПК

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Около 300 студентов выпускных курсов выбрали желаемое место трудоустройства в ходе ежегодной ярмарки вакансий, состоявшейся в Пензенском государственном аграрном университете.

Пензенские студенты-аграрии выбрали, где хотят работать

Фото: Acdamate.com

В мероприятии приняли участие выпускники по направлениям подготовки «Зоотехния», «Растениеводство», «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» и «Экономика».

С приветственным словом к студентам обратились ректор вуза Олег Кухарев и заместитель председателя правительства Пензенской области – глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

В числе работодателей была представлена, в частности, группа компаний «Дамате», от которой с потенциальными будущими сотрудниками пообщались руководители направлений растениеводства, птицеводства и управления персоналом.

Они показали студентам корпоративный фильм, а также рассказали о проектах и достижениях предприятия за пять лет с момента основания.

Так, внимание выпускников было обращено на то, что за это время компания стала крупнейшим производителем мяса индейки в стране, а на данный момент реализует масштабный проект по расширению мощностей и создает новые рабочие места.

По итогам ярмарки вакансий более 50 выпускников заинтересовались трудоустройством в холдинг и заполнили анкеты.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом группы компаний «Дамате» Полины Конновой, молодые специалисты, пришедшие сразу после окончания учебного заведения, составляют более 10% сотрудников предприятия.

«Одним из приоритетов HR-стратегии ГК «Дамате» является поиск, привлечение и развитие молодых и талантливых специалистов, которые готовы быстро освоить не только свою профессию, но и смежные области, например, информационные технологии в сфере растениеводства. Участие в таких мероприятиях помогает решению этой задачи и формированию видения своей специальности в новом современном формате», — сказала она.
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