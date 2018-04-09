«Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич АПК

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой находятся в Пензенской и Тюменской областях, заинтересована в использовании инновационных решений в животноводстве. Об этом сообщил заместитель генерального директора ООО «УК «Дамате» Станислав Варич.

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«В настоящее время большое внимание со стороны технологических компаний направлено на решение задач в растениеводстве. Между тем и в животноводстве есть не менее интересные задачи, которые мы готовы обсуждать», — сказал он, комментируя итоги конференции и питч-сессии для IT-стартапов в сфере сельского хозяйства «Agro Pitch Day».

По словам Станислава Варича, холдинг рассматривает возможность внедрения инновационных решений в процессе выращивания животных, в том числе с применением предиктивной аналитики и Big Data, а также технологии компьютерного зрения.

Он отметил, что, помимо этого, обсуждаются перспективы повышения эффективности переработки продукции с помощью робототехники.

Конференция «Agro Pitch Day» прошла в Москве 5 апреля.

На ее площадке состоялась дискуссия с участием представителей крупнейших российских и международных компаний сферы сельского хозяйства — «РусАгро», «АгроТерра», ГК «Дамате», Bayer и Cargil.

Главным событием «Agro Pitch Day» стала питч-сессия. В ходе нее представители девяти стартапов, предварительно прошедших жесткий отбор, презентовали свои идеи и получили обратную связь от ключевых игроков рынка.

Также в центре внимания участников были мировые тренды развития рынка AgroTech и российские реалии.

Согласно озвученным на мероприятии данным, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) планирует усилить свою долю венчурного рынка в сфере AgroTech. В инвестиционном фокусе ФРИИ — технологии управления поставками, роботы и различное оборудование, включая дроны, farm-менеджмент, сенсоры, IoT («интернет вещей») и биотехнологии.