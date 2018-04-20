Казанский завод рассматривает пензенских аграриев в качестве поставщиков подсолнечника АПК

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Возможность сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями Пензенской области стала темой встречи губернатора Ивана Белозерцева и генерального директора «Казанского маслоэкстракционного завода», входящего в холдинг «Нэфис», Михаила Сыровацкого.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона проинформировал руководителя компании, что Пензенская область является лидером Приволжского федерального округа по ряду сельскохозяйственных показателей.

«Два года подряд мы были лучшими по урожайности зерновых, но в аграрной отрасли крайне важна рентабельность, поэтому мы думаем менять структуру посевных площадей в связи с требованиями рынка под конкретный проект», — пояснил он.

В свою очередь Михаил Сыровацкий отметил, что Пензенская область является подходящим вариантом для закупки семян подсолнечника.

«Опыт работы в других регионах страны есть, выстроена система. Мы подобрали группу специалистов, которые не только объясняют технологию выращивания подсолнечника, но и предоставляют технику, семена и средства защиты растений, поскольку у небольших хозяйств часто нет хорошего оборудования», — уточнил он.

Гендиректор АО «Казанский МЭЗ» добавил, что предприятие заинтересовано в закупке ягод для производства джемов.

«Мы готовы к совместным проектам, нам было бы интересно сотрудничество с регионом», — цитирует Михаила Сыровацкого пресс-служба правительства Пензенской области.