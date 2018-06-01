Пензенские фермеры получат финансовую поддержку АПК

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Конкурсная комиссия определила получателей финансовой поддержки из числа представителей малых форм хозяйствования, действующих в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, от начинающих фермеров было подано 68 заявок. В итоге победителями отбора признаны 30 человек. Они займутся реализацией проектов по развитию птицеводства, молочного и мясного скотоводства, кролиководства, производства картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, а также по выращиванию чеснока и садовой земляники. Общий объем поддержки составит 70,7 млн. рублей.

От семейных ферм на конкурсный отбор поступило восемь бизнес-проектов. Три из них — по развитию мясного и молочного скотоводства — получат 29,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.