Пензенский губернатор предложил активнее достраивать храм, «чтобы дождик был» АПК

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил подчиненным перечислить дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора после слов заместителя председателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова об угрозе гибели посевов из-за нехватки осадков.

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«Состояние посевов удовлетворительное, но в мае выпало 58% осадков от нормы. […] Гибели посевов пока нет. Если у нас будет сейчас дождь, […] ситуация выправится. Если, конечно, не дай бог, нет, ситуация будет ухудшаться», — пояснил Андрей Бурлаков, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 июня.

На это Иван Белозерцев заметил, что надо «просить небесную лабораторию» и самим аграриям принимать соответствующие меры.

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«Чтобы дождик был, давайте храм достраивать — Спасский собор в областном центре. Я думаю, что будет правильно, если и члены правительства Пензенской области, и министры рассмотрели бы вопрос и зарплату одного рабочего дня перечислили бы на расчетный счет строительства храма», — сказал глава региона.

Он предложил подчиненным озвучить эту идею сотрудникам министерств и ведомств.

«Я хочу обратить внимание, что никто никого не должен принуждать. Это должно быть по зову сердца», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По словам губернатора, если чиновники примут решение сделать пожертвование на строительство храма, они могут написать соответствующее заявление в бухгалтерию.