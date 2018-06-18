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Пензенский губернатор предложил активнее достраивать храм, «чтобы дождик был»

17:22 | 18.06.2018 | АПК

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил подчиненным перечислить дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора после слов заместителя председателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова об угрозе гибели посевов из-за нехватки осадков.

Пензенский губернатор предложил активнее достраивать храм, «чтобы дождик был»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Состояние посевов удовлетворительное, но в мае выпало 58% осадков от нормы. […] Гибели посевов пока нет. Если у нас будет сейчас дождь, […] ситуация выправится. Если, конечно, не дай бог, нет, ситуация будет ухудшаться», — пояснил Андрей Бурлаков, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 июня.

На это Иван Белозерцев заметил, что надо «просить небесную лабораторию» и самим аграриям принимать соответствующие меры.

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«Чтобы дождик был, давайте храм достраивать — Спасский собор в областном центре. Я думаю, что будет правильно, если и члены правительства Пензенской области, и министры рассмотрели бы вопрос и зарплату одного рабочего дня перечислили бы на расчетный счет строительства храма», — сказал глава региона.

Он предложил подчиненным озвучить эту идею сотрудникам министерств и ведомств.

«Я хочу обратить внимание, что никто никого не должен принуждать. Это должно быть по зову сердца», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По словам губернатора, если чиновники примут решение сделать пожертвование на строительство храма, они могут написать соответствующее заявление в бухгалтерию.

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