Продукция ГК «Дамате» безопасна и соответствует всем нормам — пресс-служба АПК

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Продукция ГК «Дамате», производственные мощности которой расположены в том числе в Пензенской области, безопасна и соответствует всем нормам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой группы компаний в четверг, 21 июня.

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«Во второй декаде июня в ходе лабораторных исследований в частных подворьях в шести населенных пунктах Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района Пензенской области был обнаружен геном высокопатогенного птичьего гриппа. В ходе служебного расследования было также выявлено, что в частном секторе Колышлейского района с начала июня наблюдался падеж домашней птицы. В целях объективной оценки ситуации ГК «Дамате» провела ряд исследований, в результате которых было подтверждено наличие вируса на самом удаленном птицеводческом блоке компании, расположенном в Колышлейском районе», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что это один семи птицеводческих блоков, состоящий из 40 птичников подращивания и откорма.

«Всего в ГК «Дамате» на сегодняшний день работает 400 птичников, разделенных на равноудаленные блоки в соответствии с правилами биологической безопасности. Основная часть птицеводческих мощностей ГК «Дамате» расположена в Нижнеломовском районе на расстоянии более 150 км от очага инфекции», — уточняется в сообщении компании.

В нем добавляется, что на основании положений приказа Минсельхоза России №90 от 27 марта 2006 года «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц» и согласно постановлению губернатора Пензенской области было принято решение уничтожить поголовье индейки в колышлейском блоке, тем самым локализовав очаг заболевания.

«Это около 470 тыс. голов разновозрастной птицы или порядка 10% от общего поголовья компании. Данная мера необходима для того, чтобы пресечь распространение вируса, не допустить его попадания в готовую продукцию и сохранить основную часть поголовья», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что на всех благополучных площадках холдинга действуют усиленные меры санитарной безопасности, персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты, в полном объеме выполняются требования, установленные Россельхознадзором по регионализации, осуществляется постоянный мониторинг ситуации и контроль на базе областной ветлаборатории, а также лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) на наличие генома птичьего гриппа и сальмонелл.

«Продукция компании свободна от этих патогенов, безопасна, соответствует всем нормам Роспотребнадзора, пригодна для реализации во всех регионах РФ, а также за рубеж», — подчеркивается в сообщении ГК «Дамате».

В нем поясняется, что, по оценкам компании, общие потери холдинга составят около 400 млн. рублей, что составляет менее 2% от оборота: часть убытков планируется восстановить за счет получения страхового возмещения.

«При этом объемы производства сохранятся на обычном уровне — 5,5–6 тыс. тонн готового продукта в месяц. Запланированный рост будет перенесен на осень 2018 года», — отмечается в тексте.

В ГК «Дамате» гарантировали выполнение всех своих обязательств перед клиентами и партнерами и высказали мнение о том, что главными причинами вспышки стали полное отсутствие своевременного оповещения о близости угрозы, а также низкая активность владельцев домашней птицы по обращению в районную ветслужбу и абсолютное игнорирование местным населением требований закона «О ветеринарии».

«В сложной эпизоотической ситуации все службы ГК «Дамате» сработали грамотно и профессионально. Вспышка заболевания на одном из блоков не затронула основную часть поголовья, что подтверждает эффективность нашей системы биологической безопасности, предусматривающей расположение птицеводческих блоков на значительном расстоянии друг от друга, и соблюдение самых строгих санитарных правил. Мы придерживаемся политики информационной открытости и продолжим сообщать своим партнерам о развитии ситуации», — добавляется в тексте.