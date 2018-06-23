В суд подан иск о запрете компании «Агро-Транс» эксплуатации воздушного судна АПК

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Пензенский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о запрете ООО «Агро-Транс» эксплуатации воздушного судна до получения сертификата летной годности.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, ранее был выявлен факт организации данным предприятием в рамках сельхозработ полетов на воздушном судне в отсутствие полного комплекта документации, установленной законом в целях обеспечения безопасности.

«В результате создавалась угроза возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда неопределенному кругу лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что руководству организации было внесено представление, однако действенных мер по исправлению ситуации до настоящего времени не принято, в связи с чем прокурор обратился в суд.