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Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из Пензенской области

14:39 | 26.06.2018 | АПК

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских предприятий, в том числе трех пензенских — АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»), ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые фермы» (входят в ГК «Дамате»), в связи регистрацией очагов высокопатогенного птичьего гриппа.

Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях. Согласно информации, на данных территориях осложнилась эпизоотическая ситуация. […] В этой связи […] с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минсельхоза страны.

В нем добавляется, что также под ограничения попало, в частности, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из Курской, Пензенской и Самарской областей.

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