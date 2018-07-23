В Пензенской области начата уборочная кампания АПК

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

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По оперативной информации агрономических служб районных администраций, в регионе намолочено 157 тонн зерна.

В Неверкинском и Спасском районах аграрии приступили к уборке озимой пшеницы. Культура скошена с площади 135 га, средняя урожайность составила 45 центнеров с га. Всего в 2018 году зерновые и зернобобовые культуры посеяны площади более 722 тыс. гектаров.

Сельхозпроизводители Кузнецкого, Мокшанского и Неверкинского районов приступили к уборке озимого рыжика. Техническая культура убрана с площади 740 га, валовой сбор составил 479 тонн с га при средней урожайности 6 центнеров с га. Всего аграриям предстоит убрать рыжик с площади более 3 тыс. га.