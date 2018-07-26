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В Пензенской области планируется собрать 2 млн. тонн зерна

14:19 | 26.07.2018 | АПК

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. 2 млн. тонн зерна, как ожидается, будет собрано в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области планируется собрать 2 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для нас это будет хороший показатель», — отметил он в ходе заседания облправительства в четверг, 26 июля.

Андрей Бурлаков добавил, что с учетом прошедших в регионе дождей урожай зерновых может оказаться еще больше.

По его словам, также в Пензенской области планируется собрать 350 тыс. тонн масличных культур и 2 млн. тонн сахарной свеклы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 года аграрии Пензенской области произвели сельхозпродукцию на 87,4 млрд. рублей, что было на 0,1% больше уровня 2016-го. В хозяйствах всех категорий получили 2 млн. 539 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 2 млн. 378 тыс. тонн свеклы сахарной, 490 тыс. тонн картофеля и 162 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.

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