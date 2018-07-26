Засушливое начало лета может сказаться на урожае пензенских аграриев — министр АПК

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Малое количество осадков, выпавших в Пензенской области весной и в начале лета 2018 года, может сказаться на урожае. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«У нас прежде всего риски связаны с дефицитом осадков. […] В той же самой Брянской области, мы изучали, 600 мм — минимум осадков. Как правило, у них 750–800 мм. У нас — 400–450. […] С 1 мая до дождей у нас выпало всего 40 мм осадков в среднем по области», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 июля.

Андрей Бурлаков уточнил, что, в частности, дефицит влаги наблюдался в Каменском, Нижнеломовском, Спасском, Белинском, Кузнецком и Пензенском районах.

«К сожалению, у нас в течение весеннего и летнего периода были негативные природные факторы. В двух районах уже режим чрезвычайной ситуации был введен буквально перед осадками — это Шемышейский и Камешкирский», — пояснил министр.