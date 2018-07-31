Россельхозбанк предоставил пензенским аграриям для приобретения техники 5 млрд. рублей АПК

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Пензенский филиал Россельхозбанка в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» предоставил аграриям около 5 млрд. рублей с 2008 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе РСХБ.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала АО «Россельхозбанк»

«За счет них сельхозпроизводители приобрели более 1 тыс. 150 единиц специализированного оборудования, 280 комбайнов, 260 тракторов и свыше 175 единиц прочей техники», — уточнили в пресс-службе.

С помощью кредита на срок до 7 лет от Россельхозбанка предприниматели могут купить как новую, так и бывшую в употреблении технику — самоходную, прицепную, навесную, а также оборудование, которые оформляются в качестве залога. При этом предоставляется отсрочка погашения основного долга до одного года.

В кредитно-финансовом учреждении действуют специальные совместные программы в отношении продукции партнеров — ЗАО «Брянсксельмаш», ПК «Ярославич», завода «Воронежсельмаш», ПАО «КамАЗ», ООО «Комбайновый завод «Ростельмаш», АО «Петербургский тракторный завод», АО «Мельинвест». В результате покупатели получают финансирование от Россельхозбанка и скидку от производителя.

Комментируя существующие кредитные условия, директор Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кочергин отметил, что фермеры могут модернизировать свою технику и производство.

«Целевые программы от Россельхозбанка дают возможность не только приобрести дополнительное оборудование для бизнеса, но и обновить имеющийся парк», — сказал он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.