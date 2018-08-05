Предприятие «МК-Агро» включено в реестр семеноводческих хозяйств АПК

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. ООО «МК-Агро», которое начало свою работу в Камешкирском районе Пензенской области в 2015 году и арендует более 10 тыс. га, постепенно вводя залежные земли в оборот, получило статус семеноводческого хозяйства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение о включении предприятия в соответствующий реестр принято региональным филиалом ФГБУ «Россельхозцентр».

Предварительно специалисты проверили состояние материально-технической базы, укомплектованность агрономической службы, качество помещений для хранения зерна, а также соблюдение технологий выращивания сельхозкультур.

«Ежегодно компания высевает элитные семена сельскохозяйственных культур для закрытия собственных потребностей. Основные — это пшеница, лен масличный и бобовые. В 2018 году ООО «МК-Агро» заключило первые договоры с оригинаторами семян для дальнейшего воспроизводства и продажи семенного материала сторонним сельхозпроизводителям», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Российского сельскохозяйственного центра».

В нем уточняется, что в Пензенской области в реестре семеноводческих хозяйств, сертифицированных по системе добровольной сертификации «Россельхозцентра», зарегистрировано 17 предприятий.