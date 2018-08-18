В Пензенской области за семь месяцев произведено 172 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. 171 тыс. 853 тонны скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области за семь месяцев 2018 года.

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По данным Пензастата, это на 9,9% больше, чем за период с января по июль 2017 года.

Основной объем приходится на сельхозорганизации, в которых произведено 157 тыс. 920 тонн скота и птицы. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отрицательная динамика наблюдается в отношении хозяйств населения. В них объемы производства упали на 2,2% — до 12 тыс. 383 тонн.

Ситуация в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей осталась примерно на том же уровне: произведено 1 тыс. 550 тонн, что на 1% больше, чем за семь месяцев 2017 года.