EN
01:26:38 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с начала года введено в севооборот 35 тыс. га пашни

17:44 | 17.09.2018 | АПК

Печать

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. 35 тыс. га неиспользуемой пашни, что составляет 80% от плана, введено в сельскохозяйственный оборот в Пензенской области с начала текущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила ведущий специалист-эксперт регионального Минсельхоза Юлия Замулина.

В Пензенской области с начала года введено в севооборот 35 тыс. га пашни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что земли сельхозназначения на территории региона составляют более 3 млн. га, в том числе около 2,1 млн. га пашни.

«Минсельхозом области разработан комплекс мер, направленных на активизацию ввода в оборот неиспользуемых земель. Была создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечила четкое взаимодействие между региональными органами исполнительной власти, органами государственного земельного надзора и Федеральной налоговой службой. Составлен реестр неиспользуемых земельных участков с указанием их местоположения, площади, состояния, правообладателей и вида права. Все неиспользуемые земли нанесены на карты», — сказала представитель ведомства.

Юлия Замулина добавила, что по каждому правообладателю были определены и применены индивидуальные меры реагирования.

«В целях осуществления мониторинга проводимых работ осуществляются выезды на место, проводится фотофиксация выполненных работ, анализируются космоснимки земельных участков прошлых лет и текущего года», — пояснила собеседница агентства.

Представитель ведомства уточнила, что в результате за три года в Пензенской области введено в севооборот более 240 тыс. га ранее неиспользуемой пашни.

Загрузка...
Читайте также
Фомин за день не смог разобраться с опубликованным в СМИ комментарием с признаками клеветы Житель Земетчино арестован на 10 суток за неуплату алиментов
В Пензе 22 сентября стоматологи будут принимать пациентов без записи Школьник из Тамалы вошел в число победителей конкурса «Герои среди нас»
В Пензе пройдет окружная конференция по практикам сопровождения людей с инвалидностью Максим Фомин возглавил пресс-службу пензенского Заксобрания
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама