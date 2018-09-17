В Пензенской области с начала года введено в севооборот 35 тыс. га пашни АПК

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. 35 тыс. га неиспользуемой пашни, что составляет 80% от плана, введено в сельскохозяйственный оборот в Пензенской области с начала текущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила ведущий специалист-эксперт регионального Минсельхоза Юлия Замулина.

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Она отметила, что земли сельхозназначения на территории региона составляют более 3 млн. га, в том числе около 2,1 млн. га пашни.

«Минсельхозом области разработан комплекс мер, направленных на активизацию ввода в оборот неиспользуемых земель. Была создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечила четкое взаимодействие между региональными органами исполнительной власти, органами государственного земельного надзора и Федеральной налоговой службой. Составлен реестр неиспользуемых земельных участков с указанием их местоположения, площади, состояния, правообладателей и вида права. Все неиспользуемые земли нанесены на карты», — сказала представитель ведомства.

Юлия Замулина добавила, что по каждому правообладателю были определены и применены индивидуальные меры реагирования.

«В целях осуществления мониторинга проводимых работ осуществляются выезды на место, проводится фотофиксация выполненных работ, анализируются космоснимки земельных участков прошлых лет и текущего года», — пояснила собеседница агентства.

Представитель ведомства уточнила, что в результате за три года в Пензенской области введено в севооборот более 240 тыс. га ранее неиспользуемой пашни.