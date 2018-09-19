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В Пензе на улице Славы 22 сентября будут торговать саженцами, фруктами и овощами

18:36 | 19.09.2018 | АПК

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Продажа продукции для дачников и садоводов, в том числе саженцев плодовых и ягодных культур — яблонь, груш, малины, винограда, вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, смородины, крыжовника и ежевики, будет организована в сквере на улице Славы в Пензе в предстоящую субботу, 22 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В Пензе на улице Славы 22 сентября будут торговать саженцами, фруктами и овощами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенские сельхозтоваропроизводители представят широкий ассортимент рассады цветов, декоративных растений и саженцев хвойных пород», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что также посетителям будут предложены овощи, фрукты, мед и продукты пчеловодства.

«Горожане смогут приобрести необходимую технику и оборудование для ухода за дачными и садовыми культурами», — сказали в Минсельхозе, пояснив, что также будут широко представлены удобрения, средства защиты растений, спецодежда и хозяйственные товары.

Планируется, что продажа будет осуществляться с 9.00 до 15.00.

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