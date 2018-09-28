В Пензенской области валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 1,6 млн. тонн АПК

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Более 1,6 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 25,5 центнера с га собрано в Пензенской области по данным на пятницу, 28 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, валовой сбор кукурузы на зерно составил 19,9 тыс. тонн при средней урожайности 51 центнер с га, сахарной свеклы накопано 497,9 тыс. тонн при урожайности 305 центнеров с га, валовой сбор подсолнечника — 29,2 тыс. тонн при урожайности 16 центнеров с га.

«Картофеля накопано 27 тыс. тонн, средняя урожайность — 289 центнеров с га, овощей — 2,9 тыс. тонн, средняя урожайность 207 центнеров с га», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили также, что сев озимых в Пензенской области проведен на площади 367,6 тыс. га.

«В сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области заготовлено 379 тыс. тонн сена, 225,1 тыс. тонн сенажа, 159,3 тыс. тонн силоса и 250,5 тыс. тонн соломы», — сказали в министерстве.