Компания «Русмолко» занялась семеноводством АПК

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. «Русская молочная компания» («Русмолко»), производственные мощности которой расположены в Пензенской области, начала развивать семеноводство наряду с молочным животноводством и растениеводством.

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Как сообщает пресс-служба «Русмолко», в развитие нового направления, позволяющего закрывать собственные потребности в семенах и заниматься их продажей, вложено более 300 млн. рублей.

Предприятиям Пензенской области и других регионов Приволжского федерального округа уже реализовано примерно 2,3 тыс. тонн семян яровых и озимых культур на сумму свыше 50 млн. рублей.

Базой для семеноводческой деятельности «Русмолко» стало хозяйство в Башмаковском районе, где построен завод, налажена транспортно-логистическая инфраструктура, имеются сушилки и склады для хранения готовой продукции.

Производственная мощность комплекса составляет 10 тонн в час, а земельный банк предприятия — 12 тыс. га.