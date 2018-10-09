Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на выставке «Золотая осень» АПК

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков возглавит делегацию региона на агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве на базе ВДНХ с 10 по 13 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, на мероприятии будет презентовано три крупных инвестиционных проекта: ГК «Дамате» — по производству и переработке индейки, «Русмолко» — по молочному направлению, а также «Черкизово» — по строительству площадок для откорма свиней.

«Кроме того, будет представлен успешно реализуемый проект сети фермерских магазинов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что, помимо этого, гости мероприятия смогут ознакомиться с мясными, рыбными и колбасными, кондитерскими, хлебобулочными и мучными изделиями, сырами, молочной продукцией, лимонадами, овощами и фруктами из Пензенской области.