EN
14:38:45 Вторник, 9 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на выставке «Золотая осень»

12:07 | 09.10.2018 | АПК

Печать

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков возглавит делегацию региона на агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве на базе ВДНХ с 10 по 13 октября.

Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на выставке «Золотая осень». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, на мероприятии будет презентовано три крупных инвестиционных проекта: ГК «Дамате» — по производству и переработке индейки, «Русмолко» — по молочному направлению, а также «Черкизово» — по строительству площадок для откорма свиней.

«Кроме того, будет представлен успешно реализуемый проект сети фермерских магазинов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что, помимо этого, гости мероприятия смогут ознакомиться с мясными, рыбными и колбасными, кондитерскими, хлебобулочными и мучными изделиями, сырами, молочной продукцией, лимонадами, овощами и фруктами из Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе мужчина упал с высоты третьего этажа на козырек подъезда В Пензе более 60 человек станут участниками чемпионата «Абилимпикс»
Под Пензой на 5 тыс. рублей оштрафован мужчина, ударивший жену по лицу В Пензе представят новую экспозицию в рамках проекта «Картина в библиотеке»
Зимняя экспозиция кошек в зоопарке Пензы вновь открыта Двое уроженцев Таджикистана обвиняются в сбыте героина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама