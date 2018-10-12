В Пензе ярмарка на Фонтанной площади начнет работу в пятницу вечером АПК

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Ярмарка на Фонтанной площади в Пензе будет работать три раза в неделю: в пятницу, 12 октября, торговля начнется в 19.00, а в выходные в 8.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возвращаясь с работы, жители смогут приобрести свежее мясо, мясную продукцию горячего и холодного копчения, рыбу в ассортименте, продукцию пчеловодства и кондитерские изделия», — отметили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что для товаропроизводителей на ярмарке действуют льготные условия, предусмотрены торговые места для фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством и огородничеством.

В администрации Пензы отметили, что на этой неделе посетителям будут предложены овощи из Мокшанского района, мед из Сердобского, колбасы из Тамалинского, живая рыба из Каменского, копчености из Бессоновского, картофель из Бессоновского, Бековского и Неверкинского, а также другая продукция.